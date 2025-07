Commissione, emessi 9 miliardi di euro di obbligazioni UE in operazione sindacata

BNP Paribas

Citi

Deutsche Bank

JPMorgan

Nomura

(Teleborsa) - La Commissione europea hanella sua settima operazione sindacata per il 2025.L'operazione aha riguardato una nuova obbligazione UE dacon scadenza il 13 dicembre 2032 e un'emissione disull'obbligazione UE con scadenza il 12 ottobre 2045. La nuova obbligazione a 7 anni è stata prezzata al 99,455% con un re-offer yield del 2,834%, mentre l'obbligazione a 20 anni è stata prezzata al 99,380% con un re-offer yield del 3,795%. Le offerte ricevute hanno superato i 69 miliardi di euro per l'obbligazione a 7 anni e i 78 miliardi di euro per quella a 20 anni. Ciò equivale a tassi di sottoscrizione in eccesso rispettivamente di circa 14 e 19,5 volte.sono statiLa Commissione ha ora emesso 9 miliardi di euro del suo