Cooperazione Italia-India: le nuove iniziative presentate da Simest a New Delhi

(Teleborsa) - In occasione delorganizzato a New Delhi dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,, ha presentato una serie di iniziative strategiche finalizzate a promuovere lo sviluppo delle relazioni economiche tra Italia e India. Le attività – illustrate dall'ad di Simest,alla presenza del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,– si articolano su: apertura del nuovo ufficio Simest a New Delhi; una nuova misura a supporto di internazionalizzazione ed export del Made in Italy nel Paese; la firma di un Protocollo d'Intesa tra Simest, CDP e Invest India.Nel corso della missione è stato inaugurato il primo ufficio Simest in India presso l'ambasciata italiana a Delhi. La nuova sede rappresenta un presidio strategico per il Sistema Italia e consentirà a Simest di offrire un supporto strutturato alle imprese italiane interessate sia ad inserirsi e operare nel mercato indiano, sia a esportare i propri prodotti nell'area, contribuendo quindi a rafforzare le relazioni economiche bilaterali. "Aprire qui a Nuova Delhi una sede di Simest è un importante passo in avanti – ha dichiaratoinaugurando a Delhi la nuova sede di Simest –. Negli scorsi anni ci sono state vicende che hanno creato tensioni, ma quel periodo è assolutamente alle nostre spalle e dobbiamo lavorare proprio per continuare a favorire un clima positivo. Il nostro obiettivo resta quello di arrivare a 700 miliardi di euro di export entro fine legislatura nonostante i dazi, e per raggiungere l'obiettivo senza abbandonare Usa ed Europa dobbiamo rafforzare la presenza in altri mercati. Abbiamo individuato quelli più interessanti, e uno di questi è proprio l'India. Ma non basta dirlo, bisogna lavorare perché ciò accada, e oltre al business forum e all'ambasciata, aprire una sede Simest significa porre un paletto importante, avere un punto di riferimento. Con le imprese vogliamo creare occupazione e benessere, e siccome abbiamo una storia straordinaria di imprenditori e commercianti sappiamo bene quanto è importante favorire la crescita attraverso l'export".In corso di definizione una nuova misura per internazionalizzazione ed export a sostegno delle imprese italiane in India. Sotto la regia del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e in collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti, Simest è al lavoro per definire una misura straordinaria a sostegno di export e internazionalizzazione delle imprese italiane con interessi strategici in India, uno dei mercati a maggiore potenziale di crescita. La misura punterà a sostenere l'affiancamento strategico delle imprese italiane, finanziandol'individuazione di nuovi clienti locali, le consulenze per l'ingresso nel mercato e gli investimenti in innovazione, sostenibilità, digitalizzazione e capitale umano. Una sezione sarà dedicata ai finanziamenti agevolati, mentre un'altra sezione sarà destinata al supporto delle commesse export. Questa misura rappresenterà un intervento concreto a sostegno della competitività del Made inItaly sui mercati globali, promuovendo nuove opportunità di sviluppo in India.Nel quadro della missione, Simest, Cassa Depositi e Prestiti e Invest India – l'agenzia del Governo indiano per la promozione degli investimenti – hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa finalizzato a promuovere e facilitare investimenti bilaterali tra Italia e India.L'accordo, firmato dall'ad di Simest, dall'ad di Invest India Nivruti Rai e da Laurent Franciosi, responsabile sviluppo mercati internazionali di Cassa Depositi e Prestiti, definisce un quadro di collaborazione che prevede: la cooperazione per lo sviluppo di opportunità di investimento in India da parte di imprese italiane; lo scambio di informazioni su politiche di investimento, regolamentazioni e settori strategici; l'organizzazione congiunta di iniziative, come incontri, formazioni e attività promozionali; la collaborazione nell'ambito di eventi istituzionali in entrambi i Paesi, anche mediante il supporto a delegazioni ufficiali; la condivisione di pubblicazioni e materiali informativi utili alla promozione dell'ecosistema degli investimenti. La collaborazione sarà sviluppata nel rispetto dei rispettivi mandati istituzionali, delle normative nazionali e internazionali, e delle risorse disponibili.