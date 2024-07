Thales aumenta la produzione di missili da 70 mm in Belgio

Thales

(Teleborsa) -, gruppo francese che è leader europeo nei sistemi missilistici da 70 mm, hanel suo sito di Herstal (Belgio) per far fronte ad un aumento di cinque volte della produzione dei razzi a guida laser.I ritmi di produzione più elevati consentiranno di rispondere più rapidamente al fabbisogno di munizioni delle forze armate, si legge in una nota. Il razzo è del(2,75 pollici) attualmenteThales Belgium è. Per incrementare la produzione, il gruppo ha assunto più di 50 nuovi dipendenti, ha rafforzato la catena di fornitura e si è mosso verso l'integrazione verticale di una serie di attività aggiuntive. La capacità di produzione aumenterà da 1.000 razzi guidati a 5.000 entro il 2025.La nuova capacità rappresenta un passo importante in unlanciato nel 2023 e rafforzato dal sostegno del governo belga e dal piano Act in Support of Ammunition Production (ASAP) dell'Unione europea.