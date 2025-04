Thales prevede 8.000 assunzioni nel 2025, di cui 3mila in Francia e 1.000 in UK

Thales

(Teleborsa) -, gruppo francese specializzato nell'aerospaziale, nella difesa e nella sicurezza,per sostenere la forte crescita dei suoi tre segmenti di business. Circa il 40% delle nuove assunzioni riguarderà ruoli ingegneristici (tra cui ingegneria del software e dei sistemi, sicurezza informatica, intelligenza artificiale, dati, ecc.) mentre circa il 25% accederà a ruoli industriali (tecnici, operatori e ingegneria industriale). Inoltre più di 4.000 dipendenti potranno accedere al programma di mobilità internazionale per sostenere laScendendo nei dettagli, Thales prevede di assumere a livello globale circa 3.000 persone in, più di 1.000 nel, 500 nei Paesi Bassi, 400 negli Stati Uniti, 400 in Australia, 300 in Europa centrale, 250 in India, 200 in Germania e 150 in Africa e Medio Oriente."Per supportare la crescita e le performance del Gruppo, le nuove assunzioni e la mobilità interna sono essenziali, ma dobbiamo andare oltre - ha detto, Thales - Dare ai nostri dipendenti l'opportunità di sviluppare le proprie competenze e incoraggiarli a trasmettere i propri skills ai colleghi costituiscono lo spirito e l'ambizione del nostro programma "Learning company". Il nostro obiettivo è supportare la crescita professionale delle nostre persone e mantenere la competenza di Thales al massimo livello".