Thales Alenia Space, contratto con EUSPA da 51 milioni di euro per EGNOS

(Teleborsa) -, una joint venture tra(67%) e(33%), ha firmato unper estendere la vita operativa del sistema europeo satellitare di incremento della precisione (EGNOS). Denominato LIFEX 1 (Life Extension Phase 1), questo contratto garantirà che EGNOS V2 continui a fornire servizi di navigazione affidabili, sicuri e ad alte prestazioni per i settori dell'aviazione, del trasporto marittimo e terrestre, della mappatura e dell'agricoltura in Europa oltre il 2028.Il sistema EGNOS aumenta la precisione, l'affidabilità e l'integrità dei segnali di posizionamento, migliorando le prestazioni dei sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS), come ile, in futuro,. Nell'ambito di questo contratto, Thales Alenia Space si occuperà degli aggiornamenti critici del sistema EGNOS V2 e dei miglioramenti infrastrutturali, rafforzando la resilienza e la durata operativa del sistema.