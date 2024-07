Nasce FiberCop: Sarmi Presidente e Ferraris Ad

TIM

Terna

Poste Italiane

Enel

(Teleborsa) -, il nuovo operatore wholesale nella telefonia fissa,a seguito dell'efficacia dello, ha annunciato la nomina dei vertici:. La nuova realtà offrirà servizi di accesso sulle proprie reti in rame e fibra in tutta Italia, ma l’ambito di attività comprenderà anche reti ad alta capacità e infrastrutture di trasporto, nonché servizi di monitoraggio, diagnostica, supporto all’installazione e servizi di manutenzione."Siamo impegnati a costruire e offrire la rete in fibra ottica di cui gli operatori delle telecomunicazioni e dei media hanno bisogno per fornire ia cittadini, imprese e istituzioni pubbliche e private in Italia", ha commentato il neo, aggiungendo "il nostro obiettivo è contribuire in modo significativo allo sviluppo economico del Paese e avere un impatto positivo sulla società".L'Amministratore delegatoha sottolineato che la società "giocherà unin Italia attraverso la realizzazione e l'offerta di infrastrutture digitali innovative". "Sono orgoglioso di guidare una grande squadra di professionisti, tecnici e venditori - ha aggiunto - che operano su tutto il territorio nazionale, con l'obiettivo comune di sostenere un segmento strategico per l'economia"., passando ora a Presidente della nuova FiberCop. Un manager di lungo corso nel campo delle tlc in cui lavora dal 1976, ricoprendo posizioni di vertice in molte aziende strategiche italiane come(1986-2000) e in seguito quale Direttore Generale diquando la divisione radiomobile è stata scorporata dal Gruppo telefonico., dove ha ricoperto il ruolo di CEO dal 2021 al 2024, ma il manager ha ricoperto ruoli di vertice in diverse società quotate e partecipate statali, come, dove ha guidato il processo di privatizzazione e la quotazione alla Borsa di Milano. Ferraris è stato anche in, dove ha supervisionato il processo di quotazione. Ferraris ha iniziato la sua carriera in PriceWaterhouseCoopers, per poi ricoprire diverse posizioni manageriali in importanti aziende italiane e internazionali, come(entrambe controllate del Gruppo Finmeccanica).FiberCop nasce proponendosi comea disposizione degli operatori, cone una copertura. Con 20.000 dipendenti a livello nazionale, l'azienda offre agli operatori un'ampia gamma di soluzioni innovative e sostenibili che contribuiranno ad accelerare la digitalizzazione del Paese.La società èe comprendente ildel Governo italiano, una società interamente controllata daed il fondo infrastrutturale"Oggi si concretizza un passaggio importante per il futuro delle telecomunicazioni. Il governo ha voluto tutelare un asset che considera strategico per l'Italia e intende mantenere questo ruolo di garante anche nei prossimi passaggi insieme". ha commentato, aggiungendo "vogliamo anche sottolineare l'importanza di operare con investitori istituzionali confermando l'attrattività degli investimenti nel nostro Paese".Per, la nascita di FiberCop "segna una tappa storica per il settore italiano delle telecomunicazioni. L'operazione crea una rete wholesale accessibile a tutti gli operatori, fornisce nuovi capitali per gli investimenti nell'infrastruttura di rete e accelera la conversione dal rame alla fibra ottica ad alte prestazioni in tutta Italia".