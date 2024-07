Paramount lavora a una partnership nello streaming, titolo in rally

Paramount Global

S&P-500

società di contenuti di intrattenimento

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per, in guadagno del 2,51% sui valori precedenti.A fare da assist al titolo contribuisce la notizia rilanciata dalla stampa americana secondo cui la società starebbe discutendo la possibilità di unire il suo servizio streaming, Paramount+, ad altre piattaforme. Tra le interessate ci sarebbe Warner Bros. Discovery convinta che l'alleanza tra i due colossi americani li renderà in grado di sfidare Disney e Netflix.Se si analizza l'andamento del titolo con l'su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per la, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 10,26 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 10,61. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 10,13.