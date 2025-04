Wall Street rialza la testa

Dow Jones

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street tenta un rimbalzo a circa un'ora dall'avvio, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 37.622 punti, mentre, al contrario, si registra un lieve aumento per l', che si porta a 4.995 punti. Sale il(+1,05%); sulla stessa tendenza, in moderato rialzo l'(+0,58%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+2,09%) e(+1,04%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,08%),(-1,96%) e(-1,72%).La volatilità comunque la fa da padrona dopo la rappresaglia sui dazi annunciata dalla Cina che ha deciso di elevare le proprie tariffe sui beni USA dal 34% all'84%, a partire da domani, come risposta alla decisione della Casa Bianca di ritoccare all'insù i dazi sui prodotti cinesi fino al 104%.