Wall Street in rally dopo mossa Trump su dazi. Vola Apple

(Teleborsa) - Pioggia di acquisti sul listino USA che, dopo aver accelerato grazie al buon esito dell' asta di collocamento di Treasuries , amplia i guadagni in scia alla decisione, appena annunciata, dal Presidente Donald Trump di unatranne la Cina, a cui aumenta le tariffe fino al 125%.L'annuncio di Trump fa volare i titoli Apple che raggiungono il rialzo maggiore del marzo 2020. Sale anche Nvidia.Ilmostra un guadagno del 5,75% bloccando così la scia ribassista sostenuta da quattro cali consecutivi, che ha preso il via giovedì scorso; sulla stessa linea, in forte aumento l', che con il suo +6,7% avanza a quota 5.317 punti. Effervescente il(+8,39%); sulla stessa tendenza, ottima la prestazione dell'(+7,06%).(+10,07%),(+7,82%) e(+6,85%) in buona luce sul listino S&P 500.del Dow Jones,(+10,31%),(+10,12%),(+9,59%) e(+8,94%).Al top tra i, si posizionano(+8,94%),(+7,82%),(+7,77%) e(+7,34%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,34%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,30%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,69%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,59%.