Sentenza storica: influencer classificati come agenti di commercio

(Teleborsa) -"accoglie con soddisfazione la recentecome, segnando un cambiamento significativo nel panorama del marketing digitale. Questa decisione non solo impone un, ma sottolinea anche la necessità per aziende e influencer di comprendere a fondo lee di adottare le misure necessarie per adeguarsi".È quanto si legge in una nota disulla sentenza del marzo scorso, "venuta alla luce nei giorni scorsi", del tribunale di Roma in cui l'azienda che incarica un influencer in cui l'attività di quest'ultimo èper cui l'azienda è tenuta a versare i contributi previdenziali ad Enasarco. "Una sentenza che - ritiene l’associazione - può contribuire a far chiarezza in uncaratterizzato, peraltro, anche da numerosi esempi negativi la cui condotta ha spesso danneggiato i consumatori, e non solo". Questa decisione, aggiunge Federcontribuenti, non va dunque considerata una condanna, bensì un’opportunità per instaurare rapporti più sani e nel pieno rispetto delle normative vigenti."Una battaglia che - spiega il- portiamo avanti da anni, e oggi possiamo dire di aver segnato un punto a nostro favore che da sempre si batte affinchè gli influencer paghino il giusto esattamente al pari degli agenti di commercio dato che, in molti casi, il loro ruolo è di fatto identico. La sentenza - evidenzia ancora Paccagnella - rappresenta non solo un richiamo alla responsabilità, ma anche".Gli influencer che operano con serietà e trasparenza ", che contribuisce a eliminare le mele marce dal cesto". Infine, l’associazione coglie l'occasione per puntare il dito contro le big tech. È di pochi giorni fa. "È inaccettabile - sottolinea Federcontribuenti che giganti del calibro di Google continuino a sfuggire alle loro responsabilità fiscali. Le- conclude la nota di Federcontribuenti - perchè non è tollerabile che aziende di queste dimensioni continuino a evadere il fisco, mentre ai piccoli imprenditori e ai contribuenti vengono chiesti sacrifici sempre maggiori".