"Ora più che mai": un successo il tour commerciale di Cattolica con oltre 2000 tra agenti e consulenti

Generali Italia

(Teleborsa) -, Business Unit di, ha recentemente concluso il tour commerciale", un'iniziativa di grande successo che ha segnato il lancio dell'anno assicurativo 2025. Il, durato due settimane, ha toccato otto città italiane - Mogliano Veneto, Milano, Torino, Parma, Firenze, Foggia, Napoli e Roma - coinvolgendo oltre 2.000 tra agenti e consulenti.Gli eventi, guidati e introdotti da, Responsabile Distribution di Cattolica, si sono focalizzati sulle principali direttici di business. In particolare, gli incontri hanno approfondito il tema della, con un focus sull’evoluzione e lo sviluppo dell’offerta. Al centro del dibattito anche l’importanza per la rete Cattolica di giocare un ruolo centrale nella previdenza, nel risparmio e negli investimenti delle famiglie., Responsabile Distribution di Cattolica, ha dichiarato: "Il nostro tour commerciale è stata un'occasione unica per condividere gli obiettivi raggiunti e le prossime sfide del triennio con tutta la nostra rete agenziale e, allo stesso tempo, valorizzare le storie di territori, aziende, famiglie e persone. La nostra capacità di essere una squadra fa la differenza, e, oggi più che mai, siamo ambasciatori della protezione, di cui come Generali Italia siamo leader di mercato, e pronti ad affrontare le opportunità del futuro con determinazione e consapevolezza".