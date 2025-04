Circle, commessa da 138.500 euro per consulenza strategica per sviluppo di Green Corridor

Circle

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'analisi e nello sviluppo di prodotti per l'innovazione e la digitalizzazione dei settori portuale e della logistica intermodale, ha comunicato che unaper lo sviluppo del Green Corridor, un'iniziativa chiave per la transizione ecologica e la sostenibilità dei trasporti. Il progetto Green Corridor, dal valore di, è un elemento centrale della strategia regionale per la mobilità sostenibile e la logistica intermodale."Siamo entusiasti di contribuire nella realizzazione di un Green Corridor che possa diventare un modello di riferimento a livello nazionale ed europeo - ha commentatodi Circle - Come descritto anche nel nostro piano industriale Connect 4 Agile Growth, la digitalizzazione e l'innovazione saranno leve fondamentali per una transizione ecologica efficace e per rendere la logistica più competitiva. L'affidamento dell'incarico a Circle rappresenta un passo strategico, rafforzando la capacità del territorio di attrarre investimenti per la modernizzazione delle infrastrutture logistiche e dei trasporti".