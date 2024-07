Generali Investments, accordo con Banca Patrimoni Sella per segmento retail italiano

Banca Generali

(Teleborsa) -hanno siglato undelle soluzioni di investimento gestite da Plenisfer Investments SGR, Aperture Investors e Generali Investments SICAV. Banca Patrimoni Sella & C. è la società del gruppo Sella specializzata nella gestione ed amministrazione dei patrimoni della clientela privata ed istituzionale.La collaborazione(terze parti) attraverso il rafforzamento del presidio di primari partner della distribuzione che possono valorizzare le competenze e le soluzioni di investimento delle società affiliate che fanno parte di Generali Investments, sia nelle classi di attivo liquide che nei real asset e mercati privati, si legge in una nota.Tra i comparti di Aperture Investors SICAV, in evidenza l', che coglie il potenziale delle società più innovative presenti in Europa con un focus particolare sull'idea che l'intelligenza artificiale influenzerà non solo la tecnologia, ma toccherà quasi tutti i settori produttivi.L'accordo riguarda la distribuzione di tutti i comparti gestiti da Plenisfer, tra cui in particolarepunta a generare ritorni in linea con quelli dei mercati azionari nel lungo periodo, ma asimmetrici, investendo senza benchmark attraverso 5 strategie proprietarie in modo dinamico tra crescita e difesa.Tra le differenti soluzioni Generali Investments SICAV in evidenzache ha come obiettivo sovraperformare il benchmark investendo in titoli di debito di buona qualità denominati in euro. Il Fondo investe almeno il 70% del patrimonio netto in titoli di debito denominati in Euro con rating creditizio Investment grade e almeno il 60% del suo patrimonio netto in titoli di Stato.Le soluzioni di Generali Investments sono, Mediobanca Premier, Mediobanca Private, Banca Sella, VolksBank, Banca Passadore."L'accordo con Banca Patrimoni Sella & C. riflette il successo delle nostre strategie di investimento e rappresenta un ulteriore passo avanti nell'espansione del nostro network di distribuzione sul mercato italiano - ha commentatodi Generali Investments - Possiamo contare su un'offerta diversificata che copre sia i mercati liquidi che i real assets e private markets con una rosa di gestioni all'avanguardia che può supportare i bisogni dei consulenti e private banker di fronte alle continue sfide dei mercati".