Ita-Lufthansa, si attende oggi il via libera finale dell'UE

(Teleborsa) - Si attende per oggi il via libera dell'Ue alle nozze Ita Airways-Lufthansa. A confermare che l'attesa è finita è la convocazione da parte deldi unacon ile ilDopo oltre un anno dall'accordo preliminare, sottoscritto a maggio 2023 tra il Tesoro e Lufthansa per la cessione di una quota di minoranza di Ita Airways al gruppo tedesco, l'approvazione della fusione da parte delle authority nazionali dei Ventisette arriva con un giorno di anticipo, rispetto alla scadenza del 4 luglio. Per arrivare albisognerà attendere ancora un paio di mesi.Nel dettaglioattraverso un, per poi salire in una seconda fase al, per un investimento complessivo di 829 milioni di euro.La quadra si è trovata dopo le diverse concessioni fatte dalle due compagnie all'Antitrust Ue, preoccupata per l'impatto dell'operazione sulla concorrenza e sui consumatori. Nello specifico i nodi hanno riguardato una, una situazione die laNello schema attuale ale parti cederanno 15-17 coppie di slot, pari a 30-34 voli giornalieri tra andata e ritorno, con la garanzia che almeno un altro vettore possa non solo subentrare a Lufthansa ma anche stabilirsi in maniera più strutturata nello scalo milanese. Poi almeno una rivale dovrà subentrare per tre anni nelleE anche su quelle averso Chicago, Washington, San Francisco e Toronto in Canada è previsto l'ingresso di una concorrente che possa offrire voli diretti per contenere i costi dei biglietti.