ITA- Lufthansa, Spohr: via libera Ue "chiaro segnale per traffico aereo forte in Europa"

(Teleborsa) - "È stato un lungo viaggio ma alla fine questo giorno è arrivato ed è un giorno con molti vincitori". C osì il ceo di Lufthansaa margine della conferenza stampa al Mef, dopo il via libera all'ingresso in Ita. "Sentiamo la forte responsabilità - ha aggiunto -, non solo per Ita ma anche per l'economia italiana che adesso dipende anche da questa unione. Tutti lavoreremo sodo per rendere questa nuova partnership di grande successo"."L'approvazione di Bruxelles è un'ottima notizia per ITA Airways e Lufthansa e soprattutto per tutti i passeggeri che volano da e per l'Italia. Siamo impazienti di dare presto il benvenuto a ITA Airways e ai suoi eccellenti dipendenti come nuovo membro della nostra famiglia di compagnie aereeottolinea ancora in una nota Spohr, Chief Executive Officer del Gruppo Lufthansa. Il Gruppo Lufthansa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano (MEF) e ITA Airways hanno espressamente accolto con favore l'approvazione della Commissione Europea.Con il Nulla Osta dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - spiega il comunicato di Lufthansa - si apre la strada all'acquisizione di una quota di minoranza del 41% diper un apporto di capitale di 325 milioni di euro, già concordato nel maggio 2023. L'investimento sarà completato attraverso un aumento di capitale, mentre la chiusura dell'operazione è prevista per il quarto trimestre del 2024. L'operazione richiede la preventiva attuazione delle misure correttive negoziate con la Commissione UE e l'approvazione di altre autorità garanti della concorrenza al di fuori dell'UE. Le opzioni per l'acquisizione delle restanti azioni di ITA Airways sono state concordate tra il Gruppo Lufthansa e il MEF e potranno essere esercitate non prima del 2025. A seguito del closing, ITA Airways diventerà la quinta compagnia aerea a essere strettamente integrata con il Gruppo Lufthansa. Come parte del sistema multi-hub, multi-airline e multi-brand implementato con successo dal Gruppo Lufthansa, la compagnia aerea italiana potrà beneficiare di numerose sinergie, per esempio nelle vendite a livello mondiale, nel programma di fidelizzazione Miles & More o anche nell'acquisto di aeromobili e carburante, consolidando e sviluppando ulteriormente la situazione economica di ITA Airways. L'Italia diventerà così il quinto "mercato domestico" del Gruppo Lufthansa e il secondo in Europa dopo quello tedesco in termini di fatturato.- sottolinea ancora la nota del vettore tedesco - stanno pianificando insieme una rapida integrazione, che dovrebbe essere in gran parte completata entro tre anni: ITA Airways, con i suoi quasi 5.000 dipendenti, renderà ancora più internazionale e variegata la cultura aziendale del Gruppo Lufthansa. Roma Fiumicino diventerà il sesto hub del Gruppo Lufthansa e il più a sud in termini geografici. L'anno scorso, l'aeroporto della capitale è stato uno dei due soli aeroporti dell'UE a ricevere le cinque stelle. Subito dopo la chiusura dell'operazione, Il code-sharing collegherà le rotte del network del Gruppo con quelle di ITA Airways, rendendole utilizzabili e facilmente combinabili per i passeggeri. Questo creerà oltre 1.000 nuovi collegamenti, rendendo ancora più facile raggiungere destinazioni in Sud America, Nord Africa e Medio Oriente in particolare. ITA Airways sarà inoltre in grado di rafforzare la concorrenza in Italia, caratterizzata da una posizione di mercato dominante delle compagnie aeree low-cost. ITA Airways adotta già un approccio di qualità e premium, abbinato a una cultura del servizio spiccatamente italiana.I soci del programma fedeltàtranno, dal primo giorno successivo alla chiusura, raccogliere o utilizzare le loro miglia anche con Miles & More, così come le rispettive lounge saranno accessibili reciprocamente. Inoltre, ITA Airways intende aderire a Star Alliance nel prossimo futuro. I processi commerciali, i sistemi informatici e i processi di acquisto saranno armonizzati il più rapidamente possibile per sfruttare al massimo tutte le sinergie possibili.