Sconto 25% per i sardi che volano tra l’isola e i Paesi UE

(Teleborsa) - Laha approvato un provvedimento che riduce del 25% il costo del biglietto aereo per tutti i collegamenti tra l’isola e i Paesi dell’Unione Europea, stanziando 5 milioni di euro per la copertura dei benefici ed estendendo all’intera popolazione sarda il regime degli aiuti sociali prima riservato agli under 26 e agli over 65. Sono escluse le tratte in continuità territorialeSecondo quanto riferito dall’, sono state presentate richieste di rimborso per un corrispettivo di quasi 50.000 euro.Il contributo viene riconosciuto, fino ad esaurimento dei fondi, per i voli dal 01.07.2024 al 31.12.2024 fino ad un massimo di 125 euro per un biglietto del costo di 500 euro. Il contributo viene erogato a partire da tariffe di 100 euro per volo. Sono ammessi anche i collegamenti effettuati con uno scalo intermedio tra un aeroporto situato in Sardegna e una destinazione presente all’interno dello spazio economico europeo