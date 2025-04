Sicilia, Anas apre al traffico il nuovo viadotto Salso

(Teleborsa) -, società del Gruppo FS Italiane, ha inaugurato il, sulla carreggiata in direzione A19, lungo la strada statale 640 -. a realizzazione del viadotto ha comportato un"L’apertura del viadotto Salso consentirà di migliorare la viabilità locale su questa importante arteria. - ha affermato l’amministratore delegato di Anas– Grazie a questa nuova opera, rendiamo percorribile, nella configurazione definitiva a doppia carreggiata, un ulteriore tratto di 2,2 km della nuova statale 640, lungo l’itinerario Agrigento-Caltanissetta che con i suoi complessivi 72 km, rappresenta una dorsale strategica della viabilità regionale che collega la Sicilia sud-occidentale e l’anello viario principale dell’isola, costituito dalle autostrade A19 Palermo-Catania, A 20 Messina-Palermo e A18 Messina-Catania".Con l'apertura del viadotto saràche era stata chiusa da alcune settimane proprio per l'esecuzione dei lavori in questione.Per ile prefiguravano la risoluzione del contratto di appalto, nell’aprile 2021 è stato nominato un Commissario Straordinario di Governo, Raffaele Celia, già Responsabile Anas della Struttura Territoriale Sicilia.Oggi pomeriggio, nella città di Fiumedinisi, in provincia di Messina, ubicato al km 25,350 della Strada Statale 114 "Orientale Sicula". L’opera ricade nel contesto di una strada statale che, oltre ad essere l’unico collegamento alternativo alla A20 a livello interprovinciale, riveste carattere di connessione urbana tra gli abitati della fascia jonica e nella fattispecie i Comuni di Ali Terme, Nizza di Sicilia e Fiumedinisi, nella provincia di Messina.