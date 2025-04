Usa, l'aut-aut di Trump: "Dazi più bassi a chi isola la Cina"

(Teleborsa) - Donald Trump non esclude che la sua amministrazione possa volere che alcuni paesi scelgano tra gli Stati Uniti e la Cina.in un'intervista a Fox Noticias si fa, oggi, più concreto. Secondo alcune fonti del Wall Street Journal l'amministrazione Trump intenderebbe, infatti, usare le trattative sui dazi per fare pressione sui partner commerciali americani affinché limitino i loro rapporti con la Cina. Il messaggio è chiaro: isolare il Dragone o subire i dazi americani.Un tema che potrebbe essere al centro del colloquio tra la premier italiana Giorgia Meloni e il tycoon. Dopo l'uscita dalla Nuova Via della SetaSottoscritto nel 2004 il partenariato con la Cina è stato rinnovato da Meloni nel luglio dello scorso anno durante la sua prima missione a Pechino. In quell'occasione la presidente del Consiglio ha firmato un piano d'azione triennale per rafforzare la cooperazione bilaterale a 360 gradi. Tra gliincontri annuali tra primi ministri, riequilibrare le relazioni commerciali e stringere la cooperazione in diversi campi, dalla cultura al turismo passando per il gemellaggio tra reciproci siti Unesco, dalla salute alla sicurezza alimentare e allo sviluppo sostenibile.Ilprevede che i due Paesi si impegnino a "mantenere lo slancio delle loro relazioni bilaterali, anche nello spirito della antica Via della Seta", a "rafforzare la fiducia reciproca»"anche nei rapporti tra Cina e Unione europea, compreso il "dialogo sui diritti umani". Anche se il primo impegno, a livello bilaterale e comunitario, resta quello di riequilibrare le relazioni commerciali, assicurando "parità di condizioni per le rispettive aziende".Inoltre si sottolinea che, gestendo gli attriti commerciali attraverso il dialogo e la consultazione, in conformità ai meccanismi previsti dall'Organizzazione mondiale del commercio". Proprio sul commercio, c'è l'indicazione di promuovere una "globalizzazione economica aperta, inclusiva, equilibrata e a beneficio di tutti, la liberalizzazione e la facilitazione del commercio e degli investimenti" oltre a "rafforzare le discussioni sull'agevolazione degli investimenti, sul commercio digitale, nonché sul tema commercio-ambiente". Tra gli altri temi, l'accesso al mercato ed il copyright. In questo ambito Roma e Pechino puntano al supporto reciproco delle imprese (coinvolgendo Ice e camere di commercio) e al "riequilibrio degli scambi commerciali", che vanno "intensificati", anche valorizzando il ruolo del business forum. Poi ancora, "migliorare l'accesso al mercato", anche per l'e-commerce, eliminando le "barriere non tariffarie".