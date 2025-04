Recordati, ok da soci a bilancio e dividendo di 1,27 euro. Rinnovato CdA

Recordati

(Teleborsa) - L'di, multinazionale farmaceutica che fa parte del FTSE MIB, ha approvato ile deliberato la distribuzione agli azionisti di unpari a 0,67 euro, a saldo dell'acconto sul dividendo dell'esercizio 2024 di 0,60 euro, per ciascuna delle azioni in circolazione alla data di stacco cedola, il 19 maggio 2025 (a fronte della presentazione della cedola n. 35) (con pagamento il 21 maggio 2025 e record date il 20 maggio 2025), escluse le azioni proprie in portafoglio a quella data. Il dividendo complessivo per azione dell'esercizio 2024 ammonta perciò a 1,27 euro per azione (1,20 euro per azione nel 2023).Su proposte dell'azionista di maggioranza Rossini S.àr.l., titolare di una partecipazione del 46,82% del capitale sociale, ha nominato il(e quindi fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027) composto di dieci membri: Andrea Recordati, Robert Koremans, Giampiero Mazza, Cathrin Petty, Luigi La Corte, Joanna Le Couilliard, Diva Moriani, Piergiorgio Peluso, Stephen Sands e Kim Stratton.Al termine dell'Assemblea si è riunito il nuovo Consiglio di Amministrazione che ha confermato, e, confermando altresì a quest'ultimo le deleghe già attribuitegli in precedenza.Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, qualificato come, alla luce delle funzioni svolte, Robert Koremans, Amministratore Delegato, e Luigi La Corte, Group CFO, nonché, in quanto rivestono incarichi direttivi nella società controllante indiretta o in altre società della catena di controllo, Giampiero Mazza e Cathrin Petty; ai medesimi non sono state invece conferite deleghe operative singole; questi ultimi hanno peraltro dichiarato che non intendono percepire alcun compenso per la carica, rinunciando dunque al compenso deliberato dall'Assemblea per la carica di Amministratore.Infine, il Consiglio ha costituito i seguenti comitati in continuità con quanto deliberato dal Consiglio uscente: ilcomposto dagli Amministratori indipendenti e non esecutivi Diva Moriani, Presidente, Stephen Sands e Piergiorgio Peluso; ilcomposto dagli Amministratori indipendenti e non esecutivi Joanna Le Couilliard, Presidente, Diva Moriani e Stephen Sands.