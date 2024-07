La7, Cairo: nel 2023 primo utile, raccolta pubblicità primo semestre +3,5%

Cairo Communication

RCS

(Teleborsa) - "e abbiamo registrato un. Si tratta di un turnaround importante a fronte di perdite annuali continue da quando abbiamo rilevato la rete 11 anni fa". Lo ha affermato, presidente di, numero uno die LA7, nella conferenza stampa a Milano sui palinsesti per il prossimo anno.Per quanto riguarda la raccolta pubblicitaria, Cairo ha detto che il primo semestre dell'anno è andato "molto bene e i mesi di maggio e giugno hanno visto un incremento medio del 7%, con giugno che ha avuto una crescita a due cifre. Questo grazie al roadshow che abbiamo fatto". Neilade LA7 ""."Ora" soprattutto con il programma pre telegiornale condotto da Insinna e "se il risultato sarà di un certo livello come ci auspichiamo, avrà un trascinamento sul TG e poi a scendere su 8 e Mezzo e sugli altri programmi", ha spiegato Cairo. Avere lo sport in modo importante sulla rete "mi piacerebbe molto, ma l'accesso allo sport in chiaro è molto limitato e non credo che noi possiamo avere la forza per affrontare questo tipo di investimento", ha spiegato.Quella di un possibile"è una domanda ricorrente ma io faccio l'imprenditore da 28 anni e uno o fa una cosa o fa l'altra - ha detto durante la conferenza stampa - Abbiamo un gruppo articolato con 4500 dipendenti, come posso pensare, avendo tutto questo da fare di fare politica: è una cosa impossibile. Uno dovrebbe dire "smetto di fare l'imprenditore e faccio politica", ma".