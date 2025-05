Cairo, margini e ricavi in crescita nel primo trimestre

Cairo

(Teleborsa) - Nel primo trimestre 2025 il Gruppoha conseguitolordi, pari a Euro 246,5 milioni (Euro 244,2 milioni nel 2024), ein crescita, con EBITDA pari a Euro 20 milioni (Euro 16,2 milioni nel 2024) edpari a negativi Euro 1,9 milioni (negativi Euro 2,8 milioni nel 2024).Ildi pertinenza del Gruppo è pari a negativi Euro 2,1 milioni (negativi Euro 2 milioni nel 2024).La, pari ad Euro 47,3 milioni, migliora di Euro 25,9 milioni rispetto al 31 dicembre 2024., che comprende anche le passività finanziarie relative a contratti di locazione iscritti in bilancio ex IFRS 16 (principalmente locazioni di immobili) pari a Euro 156,3 milioni, ammonta a Euro 108,9 milioni (Euro 128,7 milioni al 31 dicembre 2024)."In considerazione delle azioni già messe in atto e di quelle previste, in assenza di un peggioramento delle conseguenze riconducibili agli sviluppi della situazione in Ucraina e in Medioriente, e/o all’introduzione di dazi e limiti ai commerci internazionali", si legge nella nota dei conti, "il Gruppo ritiene che sia(EBITDA) fortemente positivi, almeno in linea con quelli realizzati nel 2024 e di proseguire con un'ulteriore generazione di cassa dalla gestione operativa". L'evoluzione dei conflitti in corso e della situazione generale dell'economia e dei settori di riferimento, conclude la nota, "potrebbe tuttavia condizionare il pieno raggiungimento di questi obiettivi".A fine marzo leraggiungono una customer base digitale attiva di oltre 1,2 milioni di abbonamenti: 689 mila per, primo quotidiano italiano anche in edicola, 265 mila per Gazzetta, 165 mila per El Mundo e 116 mila per Expansion.ha conseguito elevati livelli di ascolto con il 4,3% sul totale giorno e il 5,8% in prime time, in crescita rispettivamente del 18% e dell’11% nel confronto con il periodo analogo del 2024 ed è stata la terza rete per ascolti nella fascia 20:00/22:30, con uno share del 6,1% in crescita del 12% e quarta rete in prime time. Considerando anche La7d, nel trimestre gli ascolti sul totale giorno e in prime time sono stati rispettivamente il 4,7% e 6,2%. La crescita degli ascolti di La7 è proseguita nel mese di aprile (+18% sul totale giorno e +15% in prime time), confermandosi terza rete nella fascia 20:00/22:30 e avanzando di una posizione, a terza rete, nella fascia in prime time. Il settore editoriale periodiciha conseguito un EBITDA di Euro 1,9 milioni, in linea con quelli del periodo analogo 2024 (Euro 1,9 milioni).