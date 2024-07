Noventiq rinuncia ad accordo con SPAC per quotarsi al Nasdaq

Corner Growth Acquisition

(Teleborsa) -, fornitore britannico di soluzioni e servizi per la trasformazione digitale e la sicurezza informatica, e, SPAC quotata sul Nasdaq, hanno annunciato la, originariamente stipulato il 4 maggio 2023 e modificato e riformulato il 29 dicembre 2023, con effetto immediato.Noventiq e Corner Growth hanno preso questa decisione "a causa delle attualidi altri fattori", si legge in una nota."A causa delle attuali condizioni della SPAC e del mercato azionario, è stato concordato di comune accordo che l'opzione migliore per tutte le parti in questo momento è quella di terminare la transazione - ha commentato Hervé Tessler, CEO di Noventiq - Abbiamo stabilito che la decisione giusta per Noventiq è quella di. Siamo fiduciosi riguardo alle nostre prospettive operative e non vediamo l'ora di continuare a promuovere una crescita significativa nella nostra attività".