Italferr, intesa con ANSFISA per la sicurezza delle infrastrutture italiane

(Teleborsa) - La competenza tecnica e tecnologica delle società delal servizio delladelleitaliane. Si è dibattuto anche di questo in occasione della presentazione della Relazione annuale sulle attività del 2024 di, l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.Durante il convegno dal titolo, tenutosi presso la sede dell’ISTAT di Roma, ad essere centrale è stato anche il ruolo giocato dalle società di Ferrovie dello Stato nel campo della sicurezza delle infrastrutture dei trasporti italiani. Un ruolo rimarcato dall’intervento durante la presentazione della relazione di ANSFISA da, amministratore delegato diche ha annunciato la sigla nei giorni scorsi di un protocollo d’intesa siglato con ANSFISA."Italferr rappresenta l’orgoglio dell’ingegneria ferroviaria italiana e con questa intesa stiamo mettendo a disposizione la nostra competenza, per la sicurezza dei ponti e delle infrastrutture ferroviarie – ha evidenziato nel suo intervento Lo Bosco –. Stiamo lavorando molto nel campo dellaper migliorare la qualità e la sicurezza delle opere e la loro percezione. Questo ha un riflesso importante anche nel campo dellae della, verso il grande obiettivo di infortuni zero".Durante il 2024,, come spiegato nella sua relazione annuale, ha ispezionato 800 opere e più di 3mila km di rete stradale. Insono stati verificati mille i treni e controllati oltre 18mila km di linee, con 117 attività ispettive su 34 imprese ferroviarie.Numeri presentati durante un evento che è stata anche l’occasione per approfondire iltra la sicurezza e un settore sempre più rilevante: quello delle ferrovie storiche turistiche. "Un settore i cui passeggeri sono saliti dai 6mila di qualche anno fa a quota 100mila di oggi", ha rilevato nel suo intervento, Direttore generale di Fondazione FS e di FS Turistici Italiani."Le– ha proseguito Cantamessa - insistono su aree interne e rappresentano un importante volano turistico, come ha recentemente ricordato uno studio dell’Università Bocconi secondo cui per ogni euro investito nei treni storici se ne generano tre sul territorio. Vogliamo crescere, puntando sulle stazioni piccole e dismesse e sempre più anche sulla sicurezza di questo particolare tipo di circolazione che si deve avvalere di personale dedicato e specializzato. Per farlo è fondamentale lacon ASFISA".