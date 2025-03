Compagnia dei Caraibi nuovo distributore unico in Italia dei prodotti ABM

Compagnia dei Caraibi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra-premium,annunciando l'accordo per la distribuzione in esclusiva per l'Italia della gamma Finest Call e Reál Infused Exotics, le due linee di cocktail ingredients suddivise in puree mixers, single pressed juices, one-step cocktails e sciroppi infusi con puree di frutta prodotte dalla statunitenseABM, già presente in Italia con il proprio range,affida a Compagnia dei Caraibi la distribuzione in esclusiva per il mercato italiano della nuova gamma. L'accordo di distribuzione sul mercato italiano, inoltre, rafforza ulteriormente la collaborazione tra ABM e Compagnia dei Caraibi che già da maggio 2024 distribuisce Finest Call e Reál Infused Exotics sul mercato spagnolo attraverso la propria controllata Compagnia dei Caraibi Spain SL."In linea con le nostre strategie, che ci vedono sempre pronti nel cogliere e cavalcare nuovi trend, riteniamo la partnership con ABM altamente promettente - commentadei Caraibi - I nuovistili di consumo incentrati sul No-Low Alcohol faranno infatti crescere ulteriormente l'utilizzo di prodotti a base frutta, come ingredienti principali e di completamento nella mixology. Dal canto nostro,saremo in grado di garantire una penetrazione capillare che coprirà tutti i canali distributivi: dall'Horeca all'Ingrosso, fino ai Cash&Carry e alla GDO. Finest Call e Reál sono brand premium di qualità assoluta, totalmente in linea con il nostro criterio di selezione. Con essi integreremo, in maniera perfettamente sinergica, la nostra ricchissima gamma di spirits, aumentando il livello di servizio offerto ai clienti e puntando a migliorare ulteriormente il loro tasso di fidelizzazione".