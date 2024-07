DEA chiude in rialzo del 14,4% il primo giorno a Piazza Affari

Distribuzione Elettrica Adriatica

(Teleborsa) -(DEA), operatore attivo nella distribuzione di energia elettrica e gestione della pubblica illuminazione nel Centro e Nord Italia, ha chiuso il primo giorno a Piazza Affari con un. Le azioni hanno terminato la prima seduta su Euronext Growth Milan (EGM), il segmento di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita, a quota, rispetto a un prezzo di collocamento di 8 euro , raggiungendo una capitalizzazione (delle azioni quotate) di 27,14 milioni di euro.Ildel primo giorno a Piazza Affari è stato di circa 197 mila euro, con 67conclusi e 21.600 azioni passate di mano. Il prezzo ha oscillato tra un minimo di 8,70 euro e un massimo di 9,40.DEA rappresenta lasu Euronext Growth Milan e la ventisettesima ammissione del 2024 su. In fase di collocamento Distribuzione Elettrica Adriatica ha raccolto 7,9 milioni di euro.Glisono:su tutto il territorio nazionale per la creazione di un polo strategico infrastrutturale nella distribuzione di energia elettrica. DEA è già detentrice del diritto di opzione di acquisto di circa 24 mila PoD dal Gruppo ENEL nel Comune di Sanremo;di illuminazione pubblica e tecnologie innovative per l'analisi e il management dei dati in funzione della transizione energetica. Grazie all'IPO, DEA punta a entrare a far parte dell'élite dei primi 10 operatori infrastrutturali nazionali che saranno ammessi alle gare per la concessione della distribuzione di energia elettrica nel 2030.