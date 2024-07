Liste d'attesa, sondaggio Nursind-Swg: sei italiani su dieci chiedono più assunzioni personale

(Teleborsa) - Sei italiani su dieci (il 60% esatto del campione) sono convinti che per risolvere iloccorra assumere più medici e infermieri e oltre la metà (il 56%) ritiene necessario investire più risorse nel settore pubblico per estendere gli orari dei servizi sanitari. Mentre è in corso in Senato l'iter dellicenziato dal governo,ha voluto coinvolgere direttamente i cittadini su questo tema con una. "Un sondaggio – commenta il– che rivela da un lato la consapevolezza da parte degli italiani della necessità di interventi concreti e non di misure spot senza risorse e dall'altro anche le loro preoccupazioni sulla tenuta del Ssn. Del resto, il fatto che solo un responder su dieci (11%) sostenga l'ipotesi di un rafforzamento del privato accreditato per abbattere i tempi dei servizi sanitari è spia di un timore crescente nella popolazione circa un progressivo scivolamento verso il privato della sanità".Dall'indagine emerge altrettanto chiaramente la convinzione da parte dei cittadini delil 71% del campione crede infatti che tra visite di controllo post ricovero, medicazioni semplici, piccole suture e prescrizione di presidi sanitari, contribuirebbero a snellire i tempi di risposta. Un italiano su cinque pensa addirittura che questa soluzione migliorerebbe di molto la situazione."Pur volendo, però, il problema numero uno – commenta– rimane la carenza di professionisti e, ammesso che si voglia assumere personale infermieristico, l'ostacolo da superare è ancora una volta la scarsa attrattività del nostro lavoro. Un appeal sempre più sbiadito che non solo noi, come parte in causa, ma anche gli italiani (l'84%) adducono in primis agli stipendi bassi e a carichi di lavoro eccessivi, oltre che (l'80%) a un irrilevante riconoscimento del valore della professione".Un comune sentire tra cittadini e infermieri che riguarda anche i timori per il futuro. "Condividiamo con gli italiani le stesse ansie – prosegue il segretario –. Ben nove italiani su dieci si dichiarano preoccupati per la grave carenza di infermieri che si profila nei prossimi anni. E noi lo siamo quanto loro. Come diretta conseguenza di ciò, il 53% degli intervistati da Swg teme una riduzione dei servizi pubblici a favore di quelli privati, mentre il 35% una riduzione della qualità delle prestazioni. E noi non possiamo dare loro torto. Il 39% del campione paventa un allungamento delle liste d'attesa. Una prospettiva cui guarda con timore anche il Nursind, preoccupato già adesso dagli effetti dell'attuale decreto. Non a caso – conclude– abbiamo subito messo in guardia governo e Parlamento sul rischio di uno spostamento dei tempi d'attesa dalla fase diagnostica a quella terapeutica".