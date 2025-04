Trevi, CDP e Praude AM depositano liste per rinnovo CdA

Trevi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ingegneria del sottosuolo, ha comunicato che sonoper il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e due liste per il rinnovo del Collegio Sindacale.La lista per il CdA di, che detiene una partecipazione pari al 21,276% del capitale sociale, è composta da: 1. Antonio Maria Rinaldi (Candidato alla carica di Presidente) 2. Giuseppe Caselli (Candidato alla carica di Amministratore Delegato) 3. Davide Manunta 4. Adriana Baso 5. Matteo Adolfo Maria Mognaschi 6. Marco Pappalardo 7. Elisa Roversi 8. Claudia Rubini 9. Daniela Savi 10. Monica Casiraghi 11. Pietro di Paolantonio.La lista per il CdA di(fondo di Praude Asset Management), titolare di azioni rappresentanti una percentuale di capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria pari al 4,97%, è composta da: 1. Antongiulio Marti 2. Francesca Crescini 3. Carmela Carulli 4. Armando Vincenzo Strofaldi.