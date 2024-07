UE, Visa e Mastercard estendono di 5 anni gli impegni antitrust sulle commissioni

Visa

Mastercard

(Teleborsa) - I colossi statunitensi dei pagamenti, fino al 2029, iper le carte turistiche concordati cinque anni fa con le autorità antitrust dell'UE. Lo ha annunciato la Commissione europea.Il 29 aprile 2019 la Commissione ha reso gli impegni offerti da Mastercard e Visa giuridicamente vincolanti ai sensi delle norme antitrust dell'UE. Le società si sono impegnate ale commissioni interbancarie multilaterali per i pagamenti nello Spazio economico europeo con carte di consumo emesse altrove (commissioni interbancarie interregionali). Questi impegni dovrebbero essere in vigore fino a novembre 2024.La Commissione prende atto del mantenimento volontario da parte di Visa e Mastercard dei massimali per le commissioni interbancarie interregionali oltre novembre 2024. Le commissioni interregionali per le operazioni con carte di debito e di credito nell'ambito di questi sistemi rimarranno limitate per. Per le transazioni con carta presente (offline), le commissioni rimarranno limitate allo 0,2% per le carte di debito e allo 0,3% per le carte di credito. Per le transazioni con carta non presente (online), i limiti rimarranno dell'1,15% per le carte di debito e dell'1,5% per le carte di credito."Le carte di debito e credito Mastercard e Visa sono ancoradel SEE - si legge in una nota - In assenza di limiti, i commercianti si troverebbero ad affrontare il rischio di commissioni interbancarie eccessive trasferite loro attraverso le commissioni di servizio".In questa fase la Commissione "e che i massimali concordati nel 2019 non sarebbero più appropriati". Tuttavia, gli impegni volontari di Visa e Mastercard non impediscono alla Commissione di condurre indagini o avviare procedimenti nel caso in cui dovesse ottenere prove concrete che dimostrino che gli attuali massimali non sarebbero più adeguati.