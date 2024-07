Utilitalia, Del Fabbro confermato nel ruolo di vicepresidente vicario

Iren

(Teleborsa) -, presidente del gruppo, è stato confermato vice presidente vicario di, la Federazione che riunisce le imprese dei servizi pubblici dell'acqua, dell'ambiente, dell'energia elettrica e del gas in Italia. "La vera partita del nostro futuro sarà legata all', risorsa preziosa da cui dipende il tessuto produttivo del nostro Paese. Le multiutility possono essere le apripista insieme alle Istituzioni e promotrici di un Piano Marshall sull'acqua basato su accordi e partnership con le piccole e medie imprese del comparto", afferma Dal Fabbro."Dobbiamo lavorare per rafforzare lanazionale che perde troppa acqua: più del 40% dell'acqua che noi depuriamo va persa per le condizioni inadeguate delle infrastrutture. È importante avviare nuovi investimenti per lo sviluppo diper il recupero dellee in questo Iren rappresenta sicuramente una realtà all'avanguardia nel panorama nazionale. In ultimo sarà fondamentale avviare nuovetra le grandi multiutility e le tante imprese idriche territoriali e riuscire a fare sinergia, facilitarne lo sviluppo tecnologico e l'ottimizzazione dei processi", aggiunge il manager.