Ddl Concorrenza 2024: "introdurre formazione continua obbligatoria per agenti immobiliari"

(Teleborsa) - Si è riunita questa mattina a Roma laha visto la partecipazione per le tre Federazioni del Presidente, e attuale Coordinatore della Consulta, Gian Battista Baccarini, del Vicepresidente Vicario Marco Grumetti e del Segretario Nazionale Fabrizio Segalerba per FIAIP, del Vicepresidente Vicario Maurizio Pezzetta e il Segretario Generale Luca De Fazi per FIMAA, del Presidente Renato Maffey, del Vicepresidente Vicario Davide Agretti per ANAMA.Al centro dell’incontro tanti temi tra cui illl’interno del quale la Consulta condivide l’importanza che sia previsto un percorso di formazione continua obbligatoria ai fini del mantenimento dell’abilitazione, così come la necessità di chiarire che gli agenti immobiliari regolarmente abilitati possano intermediare la cessione di quote o azioni societarie aventi per oggetto immobili/aziende senza l’obbligo di frequentare un ulteriore corso ed esame specifico,i tra gli esaminatori nelle Commissioni camerali giudicatrici degli aspiranti agenti immobiliari.quali l’emergenza abitativa sia in riferimento alle numerose iniziative legislative in materia di locazione sia in riferimento ai lavori, appena iniziati, della Commissione UE speciale sulla Casa in relazione alla quale la Consulta ha presentato un documento articolato di proposte, oltre alla questione relativa alla recente proroga dellaiguardante anche le agenzie immobiliari. Ci si è, inoltre, confrontati sulla recente azione di contrasto all’emendamento di Potenti al Ddl “determinazione delche limita la libertà di mediare e ingessa, anziché velocizzare, le procedure esecutive oltre che discriminare una categoria, quella degli- dichiarano i rappresentanti della Consulta Interassociativa Nazionale dell’intermediazione immobiliare Baccarini (FIAIP), Pezzetta (FIMAA) e Maffey (ANAMA) - pena la cancellazione dell’iscrizione camerale e conseguente inibizione dell’attività, tramite crediti formativi riconosciuti e certificati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale firmatarie di CCNL, affinché