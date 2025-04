Meloni riceve a Roma J.D. Vance: "Orgogliosa del rapporto privilegiato" con USA

(Teleborsa) - La Presidente del Consigliooggi a Palazzo Chigi il vicepresidente degli Stati Uniti, dopo l'incontro di ieri a Washington, in occasione del bilaterale fra Meloni e Trump alla Casa Bianca. A seguire, il vicepresidente degli Stati Uniti incontrerà i due vicepremier,, per un pranzo di lavoro. Le sue vacanze romane lo porteranno poi questa sera a, guidato dal Ministro della Culturaa Palazzo Chigi il vicepresidente degli Stati Unitiche non vedo da un sacco di tempo", ha scherzato la Premier, ricordando l'incontro di ieri a Washington e sottolineando che questa presenta qui in Italia rappresenta "un'altrabilaterale" fra Italia e Stati Uniti."Molti i temi di cui abbiamo discusso nella giornata di ieri e molti i temi che discuteremo anche nella giornata di oggi", ha spiegato Meloni, ribadendo che"Noi crediamo chein Europa e nel Mediterraneo per gli Stati Uniti d'America", ha aggiunto la leader italiana, concludendo il suo discorso e dicendosicon gli Stati Uniti e con l'amministrazione Trump.e il Presidente manda i migliori auguri a lei e agli italiani", ha replicato il vicepresidente USA, aggiungendo "mentre giravo con la mia famiglia per Roma ho visto che è stata costruita da persone che amano gli esseri umani e Dio. Credo che ne trarremo inspirazione".Vance ha promesso di, esprimendo ottimismo circa la possibilità di mettere fine ad una guerra brutale, ed ha confermato che le discussioni verteranno anche sulle "e anche qualche, non solo tra Italia e USA, ma".