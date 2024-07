Banco BPM, Standard Ethics conferma rating ESG

Banco BPM

(Teleborsa) - Standard Ethics ha confermato il Corporate Standard Ethics Rating (SER) “EE+”1 di. Il primo Corporate SER assegnato alla Società risale al 2017. La Società è una costituente degli indici seguenti: SE Italian Index, SE Italian Banks Index e SE European Banks Index.La stima temporale per il raggiungimento del target di un Corporate SER “EEE-” viene rivista positivamente e accorciata a 1-2 anni.L'agenzia evidenzia come "Banco BOM nel corso degli ultimi anni abbia intensificato e accelerato il proprio allineamento alle indicazioni ed alle richieste in materia di sostenibilità proposte dall'Onu, dell'Ocse e della Ue, con una diffusione trasversale dei temi ESG"."Tra le varie, nel corso del 2023, spiega Standard Ethics, sono stati migliorati i presidi sulla information technology, cybersecurity e data governance, è stata rafforzata la finanza ESG con il nuovo 'green, social and sustainability bond framework', è stata raggiunta la carbon neutrality e si registrano implementazioni del welfare aziendale". Inoltre "la materialità a impatto, introdotta nel 2022, è stata perfezionata con misure di stakeholder engagement. I più recenti interventi del regolatore europeo e nazionale in materia ESG hanno trovato la banca adeguatamente ricettiva".Infine l'agenzia sottolinea che il CdA "è largamente indipendente e al suo interno è assicurato l'equilibrio tra i generi. La governance della sostenibilità e il risk management ESG appaiono allineati alle migliori pratiche".