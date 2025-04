Credit Agricole, ok BCE a salire fino al 19,9% in Banco BPM. Non lancerà OPA

Credit Agricole

Banco BPM

(Teleborsa) - Laautorizzaad aumentare la quota inal 19,9%.Lo fa sapere, con una nota, Credit Agricole, in cui precisa che laha autorizzato in regime di partecipazione qualificata a superare la soglia del 10% del capitale sociale dell'istituto di Piazza Meda e, quindi, a detenere una partecipazione fino al 19,9%.Attualmente, Credit Agricole ha in portafoglio ha il 9,9% del capitale sociale di Banco BPM e "intende esercitare gli strumenti finanziari che le consentono di salire nel capitale della banca" guidata da Giuseppe Castagna.Credit Agricole precisa, inoltre, chesu Banco BPM e che "l'aumento della sua quota è coerente con la strategia di Crédit Agricole in qualità di investitore a lungo termine e partner di Banco BPM".Nel primo trimestre del 2025, si legge nella nota, "l'aumento della posizione in derivati ??relativa al capitale sociale di Banco BPM ha un impatto limitato sul coefficiente CET1 di Crédit Agricole". Nel secondo trimestre del 2025, "il coefficiente CET1 di Crédit Agricole subirà un impatto di circa -20 bps, derivante sia dall'aumento della quota in Banco BPM sia dall'impatto legato al superamento della soglia di esenzione applicabile alla deduzione di investimenti azionari significativi nel settore finanziario".