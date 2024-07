Caro-vacanze, le città si animano di eventi estivi: musica e cultura per tutti

Quest’anno saranno 6,5 milioni gli italiani che non andranno in vacanza, di cui 3,7 per motivi prettamente economici: lo rivela un sondaggio svolto da mUp Research e Bilendi, commissionato da Facile.it. 6,5 milioni di individui e/o famiglie che restano nelle città sempre più roventi ma anche sempre più attrezzate per i cittadini "estivi": sono lontani i tempi in cui ad agosto ogni serranda era abbassata, oggi - almeno nei medi e grandi centri - resta viva l’offerta commerciale ed anche culturale

(Teleborsa) -la fanno ormai da padrone e non solo nei luoghi di vacanza, ma anche e soprattutto in città: le classiche sagre o i grandi eventi musicali hanno ceduto il passo all’, che viene molto apprezzato da chi si trova a trascorrere in città i mesi estivi.Un intrattenimento, che smuove un discreto indotto economico: nel 2022 si parlava di unaricerca condotta per ADC Group da AstraRicerche) e di undi euro con undi euro all'anno. Numeri certo non trascurabili, che restituiscono la fotografia di un paese che della cultura fa il suo bene immateriale principale: ecco quindi fiorire nelle grandi e piccole città unache hanno duplice funzione, sociale e culturale.Ad Ariccia, cittadina dei Castelli Romani fra le più amate dai romani stessi e dai turisti, l’estate è all’insegna degli spettacoli e la location è decisamente d’eccezione: il, a pochi passi dall’omonimo palazzo che è un gioiello architettonico barocco e da una serie di opere attribuite a Gian Lorenzo Bernini, tra cui la Piazza di Corte e la Chiesa collegiata dell’Assunta.Dal 5 luglio al 2 agosto la rassegnaoffrirà 5 serate di musica e intrattenimento vario: dalla musica di Frank Sinatra con Gianluca Guidi alle acrobazie adrenaliniche dei Black Blues Brothers, dall’Orlando Furioso interpretato da Roberto Mercadini all’Operaccia Satirica di Paolo Rossi, per chiudere con un evento musicale che vede protagonista il multiforme talent di Neri Marcorè.Gli eventi spaziano dalla musica alla cultura per coprire un orizzonte trasversale di interessi e gusti:può trovarsi a godere il fresco del parco storico di Villa Chigi (che tra l’altro conserva un ecossistema di rara importanza) e ad immergersi nella specificità della cultura di casa nostra, accompagnata magari da un bicchiere di vino e da un bel piatto di delizie gastonomiche locali.