Confcommercio e Generali in Italia al fianco delle imprese associate: convenzione su copertura eventi catastrofali

(Teleborsa) -in Italia, rafforzano la lorocon la firma di una nuova convenzione per agevolare ladelle imprese associate contro gli eventi catastrofali e per garantire soluzioni assicurative e servizi più ampi e personalizzati per le attività del terziario di mercato. Le Reti dihanno messo a disposizione degli associati un’ampia e personalizzata offerta, tra cui calamità naturali, consentendo loro di adeguarsi ai nuovi obblighi di legge.L’riservata agli associati Confcommercio, oltre a garantire condizioni particolarmente vantaggiose, tiene conto dell’ampio pacchetto di soluzioni già esistente con estensione in convenzione delle coperture per calamità naturali ed eventi catastrofali. Per accedere all’offerta in convenzione sarà sufficiente esibire la tessera associativa di Confcommercio per l’anno 2025."Le imprese del terziario di mercato rappresentano una componente essenziale del tessuto economico italiano e devono poter contare su strumenti adeguati per affrontare rischi sempre più complessi, soprattutto in un contesto, come quello italiano, fortemente sottoassicuratorispetto agli altri paesi – ha dichiarato, Vice Presidente di Confcommercio –. Offrire soluzioni assicurative accessibili, personalizzate e in linea con le nuove disposizioni normative, come quelle messe a disposizione da questo accordo,significa rafforzare la capacità di resilienza delle nostre imprese, supportare gli imprenditori nella tutela della propria attività e contribuire alla sostenibilità dell’intero sistema economico"."Il cambiamento climatico richiede azioni concrete di fronte a eventi caratterizzati da impatti sempre più pesanti in termini di intensità e frequenza – ha aggiunto, General Manager di Generali Italia –. Come primo assicuratore a livello nazionale, grazie alla capillarità e alla professionalità della nostra Rete, vogliamo mettere a disposizione del settore produttivo la nostra offerta per tutelare il motore del Sistema Paese e colmare il protection gap. Questa collaborazione con Confcommercio va esattamente in questa direzione, contribuendo a diffondere la cultura della prevenzione e della gestione del rischio".