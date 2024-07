Invitalia azzera il Gender Pay Gap: target raggiunto in anticipo

(Teleborsa) -, la differenza retributiva tra uomini e donne, raggiungendo così lafra i generidel Piano Strategico di Sostenibilità 2024-2026L’azzeramento del Gender Pay Gap fa parte di un più ampioa favore della. In Invitalia le donne rappresentano oltre ile superano ilnelle. Negli ultimi due anni la presenza delle donne in ruoli gestionali è cresciuta di circa il 60%.A favorire la parità di genere in Invitalia contribuiscono anche le, come l'organizzazione flessibile dell', all’interno di una fascia oraria tra le 8.00 e le 19.30. Inoltre, o loche arriva fino al 100% per i genitori con figli nel 1° anno di vita, o con figli disabili, per i lavoratori con gravi problemi di salute e caregivers. Inoltre, sono previste una serie di iniziative: la possibilità di, da poter utilizzare secondo le proprie necessità; un, a misura di genitori, per chi ha figli fino a 12 anni; idei figli eo non autosufficienti; iper i più piccoli. Infine, nell’ottica della solidarietà tra i dipendenti, è stata istituita laSul fronte, Invitalia sostiene la domanda di impresa da parte delle donne, creando, attraverso agevolazioni e servizi dedicati di accompagnamento e tutoraggio, ad esempio gli incentivi corrisposti per le iniziative ". Nel triennio 2021-2023, l'Agenzia ha finanziaro, attivandosul territorio nazionale, per circaconcesse, che hanno contribuito a creare oltredi lavoro.Attraverso il programma, promosso dal MIMIT e gestito da Invitalia, viene diffusa la cultura di impresa e vengono rafforzate le capacità e la presenza delle donne nei settori più innovativi, riducendo anche il divario di genere nelle materie STEM.