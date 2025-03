REVO Insurance, Intesa incrementa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

REVO Insurance

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (dai precedenti 12,00 euro) ilsu, società assicurativa quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei rami danni con particolare riguardo ai rischi speciali e ai rischi parametrici, confermando la" visto l'upside potenziale del 12%.Gli analisti affermano che ilper REVO, che ha raggiunto l'obiettivo di raccolta premi del 2025 di almeno 300 milioni di euro con un anno di anticipo. Ritengono che l'autorizzazione ottenuta dall'IVASS per utilizzare gli Undertaking Specific Parameters (USP) e i Group-Specific Parameters (GSP) per le classi Credito e Cauzione offra alla compagnia una maggiore flessibilità nell'allocazione del capitale, consentendole di sfruttare appieno il potenziale di crescita superiore rappresentato dal segmento delle PMI sottoassicurate e dall'espansione recentemente avviata in Spagna.