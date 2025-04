Consip, al 31 marzo pubblicate 20 gare per un valore di 9,9 miliardi di euro

(Teleborsa) - Al 31 marzo 2025,ha fatto sapere di aver pubblicato 20 gare per un valore complessivo di. Tra queste rientrano i bandi per, con l’obiettivo di soddisfare un fabbisogno emergente e contribuire alla diffusione di nuove tecnologie nel sistema sanitario, e, per rafforzare l’assistenza di prossimità territoriale con screening oncologici, clinici e odontoiatrici, in una logica di prevenzione sanitaria.Gare aperte anche per il, con nuove soluzioni tecnologiche e digitali (sistemi BIM) per una gestione orientata alla trasparenza dei risultati energetici e all’innovazione dei servizi di illuminazione pubblica,, telefonia mobile, gas naturale (quest’ultima che prevede una attività di promozione dedicata al territorio per favorire l’adesione delle amministrazioni locali che oggi ricorrono alle tariffe di mercato libero) e, che introduce per la prima volta criteri innovativi di valutazione delle offerte con impegni concreti nella riduzione del gender pay gap e nella promozione della parità di genere.Consip ha confermato l’impegno deldi 111 iniziative (+35% di pubblicazioni rispetto agli anni precedenti) con un ampliamento del presidio della spesa pubblica e lo sviluppo di modelli innovativi di gara.Nel secondo trimestre 2025 verranno pubblicate ulteriori 36 gare per un valore di oltre, tra le quali 5 gare in ambitoripianificate per favorire la programmazione e partecipazione da parte del mercato.