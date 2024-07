Litix, debutto boom a Piazza Affari. Massari: "Investiremo in nuovi prodotti e in nuovi mercati"

Litix

(Teleborsa) - Ottimo debutto a Piazza Affari per il titolo, PMI innovativa attiva in Italia nel settore della lavorazione artistica del marmo. Le azioni sono sbarcate sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, al prezzo di 1,55 euro sopra agli 1,4 euro del prezzo di collocamento ed ora stanno mettendo a segno un balzo del 14,29% a 1,6 euro." ha detto il presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato, Giacomo Massari, ai microfoni di Teleborsa. Il percorso per arrivare alla quotazione è stato "abbastanza lineare", ha sottolineato Massari. "Abbiamo avuto da subito delle buone sensazioni e la fiducia dei nostri professionisti, ovviamente è merito del nostro team interno e degli advisor se tutto è andato liscio".Quali sono gliche andrete a raggiungereGli obiettivi saranno una crescita che principalmente avverrà attraverso linee interne di sviluppo, quindi "e amplieremo le possibilità di utilizzo di prodotti già esistenti, nell'ambito tecnologico".Vi quotate in un periodo in cui l'attenzione sulla tecnologia è massima."Ci distingue une permette la programmazione automatica dei robot antropomorfi. Questo software, ha spiegato l'AD, entro la fine dell'anno verrà espanso e ci sarà la possibilità di utilizzarlo su tutte le macchine utensili. Questo".Rispettare i piani che ci siamo prefissati pre-quotazione e", ha detto Massari.