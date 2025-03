Euronext amplia offerta SaaS con acquisto di Admincontrol per 400 milioni di euro

Euronext

(Teleborsa) -, la principale infrastruttura di mercato paneuropea, ha stipulato un, un fornitore leader di soluzioni Software as a Service (SaaS) di governance e collaborazione sicura nei Paesi nordici e nel Regno Unito.L'operazione èdi ampliare la sua offerta SaaS e aumentare la quota di Euronext di ricavi basati su abbonamento. In particolare, questa acquisizione rafforza lo sviluppo di Euronext Corporate Solutions nei Paesi nordici e nel Regno Unito.Fondata nel 2005 e con sede a Oslo, Admincontrol offre una piattaforma leader di governance e collaborazione sicura che fornisce software di gestione del consiglio di amministrazione e soluzioni di gestione delle transazioni critiche per la missione, progettate per supportare processi decisionali efficaci e collaborazione per oltre 4.000 clienti e 200.000 utenti in tutte le strutture organizzative. Admincontrol ha registrato unae ha registrato 452 milioni di NOK (39 milioni di euro) di ricavi e 200 milioni di NOK di EBITDA (17 milioni di euro e margine EBITDA del 44%) nell'anno fino al 31 dicembre 2024.La solida presenza di Admincontrol nei paesi nordici consentirà a Euronext di, in seguito all'acquisizione di Euronext Oslo Bors, Nord Pool, Insiderlog, Euronext Securities Copenhagen ed Euronext Securities Oslo, e all'espansione recentemente annunciata nei futures energetici nordici.La transazione sarà pagata in contanti e ammonterà a un. Il completamento della transazione è previsto entro il secondo trimestre del 2025."L'acquisizione di Admincontrol è unanella realizzazione dell'ambizione di Euronext "Innovate for Growth 2027" di ampliare la nostra attività SaaS - ha detto il- Questa transazione migliorerà la nostra quota di fatturato basato su abbonamento. L'acquisizione di Admincontrol posiziona Euronext Corporate Solutions come leader nello spazio SaaS di governance ed espande il nostro accesso a nuovi mercati nei paesi nordici, dove abbiamo già ampliato la nostra presenza nel corso degli anni con promettenti prospettive di crescita".