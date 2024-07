Sicis punta in tre anni a raddoppiare i ricavi e quotarsi in Borsa

(Teleborsa) -, azienda di Ravenna che opera a livello mondiale nei mosaici per arredamento e gioielli,attraverso la quotazione a Piazza Affari. Lo scrive Affari & Finanza di Repubblica, citando il fondatore Maurizio Placuzzi.La società ha oggi tre sedi produttive tutte in Italia (due a Ravenna e una Pesaro), 17 showroom nel mondo, 250 dipendenti, di cui 80 mosaiciste diplomate all'istituto d'arte, e un giro d'affari consolidato che nelha raggiunto, in crescita dell'8% rispetto all'anno precedente. A metà del 2022 si è unito alla squadra il direttore generale Marcello Tassinari, che nel 2007 seguì il collocamento in Borsa di Aeffe.Secondo l'articolo, non sono ancora stati individuati un advisor né uno studio legale cui appoggiarsi, ma sono in corso le analisi interne per un'(EGM), il segmento di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese. Il flottante dovrebbe assestarsi al 30%.L'pesa per l'85% sul volume d'affari dell'azienda. Al, che vale il 54% dei ricavi, si sono uniti l'arredo (20%), i gioielli in micromosaico (2%) e soprattutto il brevetto Vetrite (lastre di vetro colorate con all'interno una speciale formula di polimeri e metalli), attualmente al 14%.