Chiesi prevede rallentamento crescita nel 2025 dopo tre anni con aumenti a doppia cifra

(Teleborsa) -, colosso biofarmaceutico italiano, ha chiuso il 2024 conpari a 3.413 milioni di euro, registrando un aumento del 13% a tassi di cambio costanti rispetto al 2023. L'ha superato di poco 1 miliardo di euro, in crescita del 12%, con un margine vicino al 30%. L'è stato pari a 493 milioni di euro, mentre la posizione finanziaria netta positiva (liquidità meno passività finanziarie, inclusi i leasing) ha raggiunto i 535 milioni di euro."Il Gruppo Chiesi ha registrato una performance estremamente positiva nel 2024, che ha prodotto una- ha commentato l'- Questi risultati evidenziano l'efficacia di una strategia chiara, di un portafoglio prodotti innovativo, ampio e diversificato, e della nostra solida presenza internazionale".Accogli è fiducioso "di essere sulla strada giusta per raggiungere gli ambiziosi obiettivi di crescita a cifra medio-alta nei prossimi cinque anni. Le nostre prospettive sono solide, grazie al focus sulla pipeline interna - che oggi conta 43 progetti - al rafforzamento delle collaborazioni esterne e ai significativi investimenti in ambito produttivo, come il Biotech Center of Excellence e il nuovo sito acquisito a Nerviano".Nel 2024, il Gruppo ha registrato una crescita dei ricavi in tutti i mercati in cui opera. L'si è confermata la principale area geografica, contribuendo per il 64% al fatturato totale - trainata in particolare da Regno Unito, Spagna e Francia - e registrando una crescita di circa il 10% in termini assoluti. Risultati particolarmente rilevanti sono stati ottenuti negli, che oggi rappresentano il primo mercato per ricavi a livello di singolo Paese, con una quota pari al 20% del fatturato complessivo e una crescita di circa il 24% in termini assoluti. Anche laha registrato una notevole crescita, pari al 22% a tassi di cambio costanti (CER).Nel 2024, laha raggiunto un livello record di 829 milioni di euro (24,3% dei ricavi), con un aumento rispetto ai 721 milioni dell'anno precedente. Questa crescita è stata principalmente alimentata dagli studi clinici di Fase III per l'ingresso dei prodotti respiratori nel mercato statunitense e dall'espansione strategica della pipeline in tutte le aree terapeutiche.Nel 2024, il Gruppo Chiesi ha creato oltre 500 nuovi, aumentando del 7,6% la propria forza lavoro rispetto all'anno precedente e raggiungendo un totale di 7.542 collaboratori a livello globale."Nel, Chiesi punta a, generando un flusso di cassa robusto e mantenendo una posizione finanziaria solida - ha detto l'AD milioni di euro - Questo ci consentirà di sostenere ulteriormente la crescita attraverso investimenti significativi in innovazione, accelerare le collaborazioni esterne e potenziali acquisizioni, con l'obiettivo di ampliare il nostro portafoglio e la pipeline in tutte le fasi di sviluppo".