Antitrust rinnova protocollo con Autorità di regolazione dei trasporti

(Teleborsa) -. nella giornata di ieri, lunedì 8 luglio 2024, il Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,, ed il Presidente dell’Autorità di regolazione dei trasporti,, presso la sede romana dell’ART, hanno rinnovato il protocollo di intesa che disciplina diversi profili di collaborazione tra le due istituzioni.L’AGCM e l’ART esercitano, attinenti allo sviluppo e alnei mercati e allae degli utenti. Tali convergenze di operato determinano l’opportunità di instaurare rapporti di cooperazione per coordinare e per rendere più efficace l’esecuzione dei rispettivi mandati istituzionali."Sono lieto di rinnovare oggi questo protocollo, che consentirà alle nostre Autorità di rafforzare e di incrementare la già attuale fattiva collaborazione nell’interesse delle imprese e dei consumatori", ha commentato ilPer l’attuazione delle attività oggetto del protocollo,composto dai responsabili degli uffici competenti in relazione alle materie trattate.