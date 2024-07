Banca Ifigest, via a nuovo gruppo con L&B Partners. Massimo Pecorari AD

UniCredit

(Teleborsa) - Dopo il via libera da Banca d'Italia e BCE, si è, banca private indipendente specializzata nella gestione patrimoniale che ad oggi ha in gestione circa 5 miliardi di euro, e, advisor indipendente con una esperienza consolidata nell'industry delle energie rinnovabili e della sostenibilità energetica.L'operazione di integrazione - si legge in una nota - si è concretizzata con il conferimento del 70% di L&B Partners in Banca Ifigest a fronte dell'attribuzione del 34% del capitale della Banca alla società che in precedenza controllava L&B Partners e che acquisisce, indirettamente, anche il 25% di. Il nuovo gruppo bancario potrà anche beneficiare della consulenza del team di circa 30 professionisti delladi cui la Banca diventerà socio di minoranza, per il tramite di L&B Partners.Dall'unione di Banca Ifigest e L&B Partners nasce così un nuovo gruppo bancario in grado di offrire ai propri clienti, famiglie imprenditoriali e privati, un. L'obiettivo è quello di ampliare la piattaforma di clienti, tra cui imprenditori, e rispondere a tutte le esigenze che possono nascere nelle diverse fasi di vita dell'azienda. Nell'ambito della divisione di investment banking, verrà creato anche un team specializzato in finanza strutturata che si occuperà di operazioni di debito da collocare sul mercato degli investitori sia istituzionali sia retail.A ricoprire la carica disarà, che proviene da, con una lunga esperienza in finanza strutturata, in particolare nei settori infrastrutturale ed energetico. Pecorari entrerà nel Consiglio di amministrazione della Banca insieme a Flavio Di Terlizzi, Francesca Petronio e Roberto De Miranda.Contestualmente all'operazione di integrazione è stato deliberato unper aumentare i mezzi propri e quindi le capacità di impiego della Banca che farà leva sulle capacità di underwriting per sviluppare l'attività di financing verso la clientela private, gli investitori istituzionali e i fondi specializzati, per i quali L&B Partners già opera quale advisor. In una fase successiva, si amplierà il ventaglio di servizi offerti nell'ambito del corporate investment banking.Il nuovo gruppo bancario punta a fine 2026 a unaper circa 6,5 miliardi di euro e a un volume didi circa 1,4 miliardi di euro, di cui 1,1 miliardi collocati presso investitori istituzionali, mantenendo un target di CET1 superiore al 18%, ben al di sopra dei requisiti regolamentari.L'attività di asset management verrà sviluppata attraverso Soprarno SGR, che alla gestione di fondi di investimento UCITS affiancherà fondi chiusi che investiranno nei settori legati alla transizione energetica. Il primo fondo di investimenti alternativi (FIA), denominato, a poco più di un mese dal lancio ha finalizzato il primo closing a circa 175 milioni di euro sottoscritti da investitori privati e family office, con un target di raccolta complessivo pari a 250 milioni di euro. L'investment team del nuovo fondo ha un lungo track-record di eccellenza maturato in oltre un decennio di attività nei settori legati alla transizione energetica."Con questa operazione si crea un gruppo bancario che potrà offrire, da un lato, sofisticati servizi di gestione di patrimoni e, dall'altro, prodotti di investment banking, selezionando per la propria clientela opportunità di investimento nella real economy - ha detto Pecorari - Latra i prodotti dell'investment banking e il mondo del risparmio a 360 gradi, quindi famiglie imprenditoriali e investitori sia istituzionali che high net worth".