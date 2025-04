L&B Partners, Marcello Rizzo nuovo partner e responsabile del Mid-Market M&A

Alantra

(Teleborsa) -, società di advisory finanziaria indipendente specializzata nei settori infrastrutturale ed energetico, ha annunciato l'ingresso dicomeCon, Marcello Rizzo ha ricoperto ruoli di rilievo in primarie realtà nazionali e internazionali, come, Abaxbank, KPMG Corporate Finance ed Euromobiliare Corporate Finance. Ha inoltre gestito numerose operazioni cross-border con controparti in Europa, Stati Uniti e Far-East, gestendo complessivamente oltre 40 transazioni per un controvalore superiore a 3 miliardi di euro.L'ingresso di Marcello Rizzo si inserisce all'interno di undi L&B Partners come parte del gruppo bancario nato dalla sua aggregazione con Banca Ifigest. La sua esperienza sarà determinante non solo per supportare la clientela di Banca Ifigest, ma anche per ampliare il perimetro operativo di L&B Partners oltre il settore energy, rafforzando la presenza nell'M&A e offrendo ai clienti soluzioni ad alto valore aggiunto."La sua consolidata esperienza e la sua visione strategica saranno un valore aggiunto nella spinta per accrescere ulteriormente e per sviluppare le sinergie esistenti con Banca Ifigest e la sua rete private - ha detto- Siamo certi che il suo approccio costruttivo arricchirà la nostra offerta e sarà determinante nello sviluppo di efficienti e virtuose relazioni con la rete private, permettendoci di rispondere con maggiore efficienza alle esigenze dei clienti della banca e del nostro network".