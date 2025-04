Banca Popolare di Sondrio

(Teleborsa) -informa che, in data odierna, l'agenzia, al termine del processo di revisione annuale del giudizio, ha mantenuto invariati tutti i rating assegnati alla Banca.In particolare, si legge in una nota, il rating emittente a lungo termine è stato confermato al livello investment grade "BBB-" e posto in "rating watch positivo".