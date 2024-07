Nielsen: la pubblicità in Italia cresce del 3,8% a maggio, con Auto e Gestione Casa

(Teleborsa) - Glihanno chiuso il mese diportando la crescita della raccolta pubblicitaria del periodo cumulatoSe si esclude dalla raccolta web la stima Nielsen sul search, social, classified (annunci sponsorizzati) e dei cosiddetti "Over The Top" (OTT), l'andamento nel cumulato gennaio-maggio del 2024 si attesta a +4,5%. Lo rileva, che ha pubblicato i risultatirelativi al mercato pubblicitario nel mese di"Il mese di maggio conferma l'. Le buone notizie sul fronte macroeconomico, a cui ci siamo riferiti nella nota del mese di aprile, trovano riscontro nellache sale da 95,2 a 96,4 a maggio" dichiara"A trainare la crescita sono i, anche se una menzione particolare va fatta per il settore Industria e servizi. Il comparto, cresciuto dell'80% ad aprile, consolida il trend anche a maggio (+58%) grazie agli investimenti delle società energetiche che, vista la recente cessazione del servizio di maggior tutela, hanno concentrato gli investimenti negli ultimi mesi", aggiunge.Relativamente ai singoli mezzi, si legge in un comunicato Nielsen, laè cresciuta del +4,3% a maggio e +5,5% nel cumulato gennaio/maggio. Isono in calo: -9,1% a maggio 2024 e -8,3% nel cumulato gennaio-maggio. In crescita invece i: +5,5% a maggio, mentre stabili (-0,1%) nel cumulato gennaio-maggio e lain crescita del +3,9% nel mese di maggio e anche nel periodo cumulato gennaio-maggio (+8,8%).Sulla base delle stime realizzate da Nielsen, segno positivo per l'Out of Home (Transit e Outdoor) +13,8%, stabile la Go TV che, nel periodo cumulato segna un -0,3%. In crescita anche il Cinema +46,3% e in calo il Direct Mail -6,4%.Sono: il contributo maggiore è portato da Gestione casa (+37,9%), Toiletries (+73,4%) e Automobili (+32,8%). In calo a maggio gli investimenti di Media/Editoria (-33,5%), Telecomunicazioni (-24,8%) e Cura persona (-19,1%).Relativamente ai comparti con la maggiore quota di mercato, si evidenzia, nel periodo gennaio-maggio 2024, l'andamento positivo di Automobili (+19,4%), Toiletries (+29%), e Gestione casa (+36,4%), in calo invece Media/Editoria (-23,2%), Telecomunicazioni (-15,7%) e Cura Persona (-1,4%)."Dopo due mesi negativi, il. Al contrario, il settore Bevande/Alcoolici mostra una decrescita del -14,6% a maggio, dopo un inizio anno sempre positivo", conclude Bordin.