Valtecne, ok assemblea a bilancio e dividendo 0,10 euro/azione

Valtecne

(Teleborsa) - L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di, società che opera nel settore della meccanica di alta precisione per dispositivimedicali e applicazioni industriali, ha approvato ilcorredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio sindacale e della Società di revisione.I soci, inoltre, hanno deliberato di destinare l’utile dell’esercizio, pari a 3.418.051, interamente a riserva straordinaria. L’Assemblea ha deliberato la distribuzione di uncomplessivo di € 610.970, corrispondente a € 0,10 per ciascuna delle 6.109.700 azioni in circolazione, mediante utilizzo di parte della riserva straordinaria.La data di stacco della cedola (c.d. ex-date) è fissata per il 12 maggio 2025, la data di legittimazione al pagamento (c.d. record date) per il 13 maggio 2025 e la data di pagamento (c.d. payment date) per il 14 maggio 2025.