Barry Callebaut, vendite in aumento nonostante impennata dei prezzi del cacao

Barry Callebaut

(Teleborsa) -, colosso svizzero dei prodotti a base di cacao e cioccolato, ha registrato undi 1.710.241 tonnellate, in aumento dello 0,4%, durante idell'anno fiscale 2023/24 (terminato il 31 maggio 2024). Nel terzo trimestre il volume delle vendite è sceso del -0,3%, in un contesto di mercato difficile.Ilè ammontato a 7.319,9 milioni di franchi, con un incremento del +23,1% in valuta locale (+16,3% in franchi), superiore alla crescita dei volumi. La crescita è stata trainata dal, che Barry Callebaut gestisce attraverso il suo modello di prezzo cost-plus per la maggior parte delle sue attività."In un, siamo soddisfatti di aver ottenuto un leggero aumento di volume per i primi nove mesi - ha commentato il- La nostra attenzione ai prezzi e il nostro resiliente modello cost-plus ci hanno anche permesso di ottenere una forte crescita dei ricavi. Guardando al futuro, il mercato si trova ad affrontare ulteriori sfide, in particolare a causa delle turbolenze dell'offerta e degli aumenti dei prezzi legati al cacao. Mentre affrontiamo queste incertezze del mercato, siamo riusciti a garantire finanziamenti a lungo termine a tassi interessanti".Barry Callebaut conferma leper l'anno fiscale 23/24 di una crescita stabile dei volumi e dell'EBIT1 in un contesto di domanda e offerta altamente impegnativo