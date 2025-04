Inflazione, l'allarme dei consumatori e la fine della "disinflazione energetica"

(Teleborsa) - L' Istat ha comunicato che, nel mese di, l'indice nazionale deiper l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, è aumentato dello 0,3% su febbraio e dell'1,9% su marzo 2024, dal +1,6% del mese precedente; la stima preliminare era di +0,4% su mese e +2,0% su anno."L’inflazione rialza la testa in Italia con i prezzi al dettaglio che nell’ultimo mese salgono al +1,9%: una accelerazione che, in termini di spesa e considerala la totalità dei consumi di una famiglia, equivale ad un aggravio pari in media a +624 euro annui per la famiglia “tipo”, +851 euro per un nucleo con due figli". Lo afferma il, che dopo i dati definitivi diffusi oggi dall’Istat parla senza mezzi termini di ""."L’andamento deidirisulta in forte crescita, con un aumento medio del +2,5% su base annua, con punte del +3,3% per i beni non lavorati – spiega il Codacons – Rincari che stanno proseguendo nelle ultime settimane, e che incideranno sulle spese di Pasqua degli italiani. Tra i prodotti più colpiti dagli aumenti dei prezzi vi sono proprio– immancabili sulle tavole delle famiglie – che risentono della crisi delle materie prime, con le quotazioni del cacao e del burro salite alle stelle"."Dati pessimi – ha commentato, presidente dell'–. Prosegue l'impennata dei prezzi, che su base tendenziale prosegue ininterrottamente dallo scorso settembre (era +0,7%), ossia da 6 mesi. Una progressione che si spera possa terminare in aprile, grazie alla fine della stagione termica, che porterà a un calo del prezzo del gas e al bonus straordinario sulle bollette della luce, intervento tardivo del Governo ma che ora si spera possa porre un freno alla corsa dei prezzi".più salata per gli italiani, con le famiglie che dovranno mettere in conto sensibili rialzi dei prezzi per i generi alimentari, con alcuni prodotti che registrano rincari a due cifre rispetto al 2024", ha commentato anche. "Nell’ultimo mese i listini di alcuni beni alimentari hanno registrato una vera e propria impennata – spiega il presidente–. È il caso del burro e del caffè, che su base annua rincarano entrambi del +19,5%, mentre il cioccolato sale del +9,6% e il cacao del +14,1%. Tensioni anche sul fronte delle uova di gallina, tra i prodotti più consumati a Pasqua, i cui prezzi aumentano del +4,6% su anno, ma la lista dei rincari è lunga: agrumi +7,2%, insalata +5,4%, pomodori +6,1%, bevande analcoliche +7,8%, carne bovina +4,4%, formaggi e latticini +4,1%"."Per il terzo mese consecutivo, ovvero per ciascun mese del nuovo anno, l’inflazione registra una lettura annua in progresso. La media mensile nei primi tre mesi del 2025 è stata di +0,4%, ben sopra il +0,1% dello stesso periodo del 2024. Un ritmo che segnala un ritorno di pressione sul lato prezzi, ma senza surriscaldamenti", ha però fatto notare, market analyst di. Secondo l'analista, "il dato da guardare non è il livello, è la svolta di una delle suepiù cicliche: gli energetici non regolamentati, passati da -1,9% a +0,7%. Parliamo di benzina, gasolio, metano, GPL, gas ed energia elettrica del mercato libero. Non soggetti a tariffe amministrate, ma alla legge della domanda e dell’offerta. Dopo mesi in flessione, tornano in territorio positivo"."Marzo 2025 segna la fine della. Non l’inizio di una nuova inflazione. La normalizzazione riguarda anche gli energetici regolamentati, quelli sottoposti a tutela pubblica, che rallentano al +27,2% (da +31,4%), anche per effetto probabile di interventi mirati del Governo. Siamo in una fase di transizione: dal disinflation shock al ritorno in 'media' ciclica. Ma la tenuta della componente di fondo, stabile a +1,7%, è il vero punto di ancoraggio. Finché non accelera la core, l’inasprimento generalizzato dei prezzi resta una minaccia remota più che un rischio imminente. Le pressioni ci sono. Ma restano settoriali, temporanee, non pervasive", ha concluso.